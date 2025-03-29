В Мариуполе партизаны подожгли базу россиян: что известно

В воскресенье, 23 марта партизаны подожгли базу россиян в Мариуполе. Они уничтожили несколько транспортных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Это стало важным этапом для планирования операции, которая привела к значительным потерям среди россиян.

Как стало известно, партизаны узнали о месторасположении базы благодаря публикациям двух кавказских "блогеров", которые обнародовали фотографии и детали, позволившие идентифицировать слабые места охраны.

В результате несколько транспортных средств и боеприпасы захватчиков были уничтожены.

23 марта партизаны из "Мариуполь. Сопротивление" осуществили успешную операцию, подожгли базу-стоянку российских войск на Правом берегу города.

Напомним, что в ночь на 28 февраля в Приморском районе Мариуполя был взорван автомобиль с сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

После подрыва в городе увеличилось количество оперативных групп ФСБ. В частности российские террористы массово проводят задержания и пытаются выследить украинское подполье.