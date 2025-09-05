Генштаб показал новые карты: где идут самые ожесточенные бои в Украине

На фронте за последние сутки зафиксировали 172 боестолкновения. Самым активным направлением остается Покровский, где украинские защитники отбили 47 штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

За сутки российские войска нанесли два ракетных и 78 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 136 управляемых авиабомб.

Кроме того, противник совершил 4861 обстрел по позициям украинских военных и населенных пунктах, в том числе 80 из реактивных систем залпового огня. Для ударов враг привлек 5607 дронов-камикадзе.

Под авиационные атаки попали районы населенных пунктов Железный Мост Черниговской области, Белогорье, Степногорск и Красная Криница в Запорожье, а также Казацкое Херсонской области.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, пункт управления, четыре пункта управления БпЛА и пять артиллерийских систем противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. За прошедшие сутки противник нанес 15 авиационных ударов, в целом сбросил 33 управляемые авиационные бомбы и совершил 249 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголово.

На Северском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении вчера произошло девять боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарное, Веролюбовка, Александро-Шультино и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Ивановка, Маяк, Родинское, Сухой Яр, Зверево, Миролюбовка, Котлиное, Новоэкономичное, Луч, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки и Балагана.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филия, Январское, Камышеваха, Воскресенка, Малиевка, Темировка, Зеленый Гай и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения в районах Каменского и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в направлении населенного пункта Антоновка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.