Россияне увеличивают интенсивность обстрелов Запорожской области, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По его словам, за последние сутки зафиксировано более 450 обстрелов, было разрушено 11 гражданских домов. В основном речь идет о разрушениях на прифронтовой территории.

"Мы видим увеличение интенсивности - она ежедневно наращивается. Если месяц назад в день было 200-250 обстрелов в сутки, то сейчас это 400+ обстрелов в сутки, а бывало 500-550 обстрелов", - сказал Федоров.

Он отметил, что враг обычно атакует такие населенные пункты, как Работино, Гуляйполе и Орехов.

"Это фронтовые населенные пункты, которые чаще всего находятся под вражескими обстрелами", - добавил глава ОВА.