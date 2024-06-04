Россияне увеличивают интенсивность обстрелов Запорожской области, - ОВА
Российские войска увеличивают интенсивность обстрелов Запорожской области. Ежедневно фиксируется более 400 вражеских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова в эфире телемарафона.
По его словам, за последние сутки зафиксировано более 450 обстрелов, было разрушено 11 гражданских домов. В основном речь идет о разрушениях на прифронтовой территории.
"Мы видим увеличение интенсивности - она ежедневно наращивается. Если месяц назад в день было 200-250 обстрелов в сутки, то сейчас это 400+ обстрелов в сутки, а бывало 500-550 обстрелов", - сказал Федоров.
Он отметил, что враг обычно атакует такие населенные пункты, как Работино, Гуляйполе и Орехов.
"Это фронтовые населенные пункты, которые чаще всего находятся под вражескими обстрелами", - добавил глава ОВА.
Ситуация в Запорожской области
Напомним, в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области, включая города Токмак, Мелитополь и Бердянск.
На протяжении всей полномасштабной войны в регионе ведутся ожесточенные бои, повлекшие значительные разрушения и жертвы среди мирного населения.
Также россияне обстреливают прифронтовые населенные пкнкты из различных видов оружия.
Например, 29 апреля в течение суток оккупанты 346 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населённых пунктов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.