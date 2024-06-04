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Росіяни збільшують інтенсивність обстрілів Запорізької області, - ОВА

Запорізька область , Вівторок 04 червня 2024 22:22
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Росіяни збільшують інтенсивність обстрілів Запорізької області, - ОВА Фото: глава Запорізької ОВА Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська збільшують інтенсивність обстрілів Запорізької області. Щодня фіксується понад 400 ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За його словами, за останню добу зафіксовано понад 450 обстрілів, було зруйновано 11 цивільних будинків. Здебільшого йдеться про руйнування на прифронтовій території.

"Ми бачимо збільшення інтенсивності - вона щодня нарощується. Якщо місяць назад в день було 200-250 обстрілів на добу, то наразі це 400+ обстрілів на добу, а бувало 500-550 обстрілів", - сказав Федоров.

Він зазначив, що ворог зазвичай атакує такі населені пункти як Роботине, Гуляйполе та Оріхів.

"Це фронтові населені пункти, які найчастіше перебувають під ворожими обстрілами", - додав глава ОВА.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, у лютому 2022 року російські війська захопили частину Запорізької області, включаючи міста Токмак, Мелітополь та Бердянськ.

Протягом всієї повномасштабної війни в регіоні точаться запеклі бої, що призвели до значних руйнувань та жертв серед мирного населення.

Також росіяни обстрілюють прифронтові населені пкнкти з різних видів зброї.

Наприклад, 29 квітня впродовж доби окупанти 346 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

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