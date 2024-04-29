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Россияне более 300 раз били по Запорожской области: есть раненый и разрушенное жилье

Понедельник 29 апреля 2024 07:41
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Россияне более 300 раз били по Запорожской области: есть раненый и разрушенное жилье Фото: Удар по Запорожью 28 апреля (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Вадим Ребрина

В течение суток оккупанты 346 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населённых пунктов. В результате атаки на Запорожский район ранен мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Запорожья Ивана Федорова.

По областному центру оккупанты нанесли ракетный удар.

Шесть авиационных ударов пришлись по Веселянке, Новоандреевке, Малой Токмачке и Работиному.

118 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Пять обстрелов из РСЗО накрыли Левадное, Малую Токмачку и Работино.

216 артиллерийских ударов россияне нанесли по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Луговского, Вербового и Степногорска.

Поступило 12 сообщений о разрушениях жилья.

Сегодня в течение ночи из-за ракетной опасности и угрозы авиационных средств поражения воздушную тревогу объявляли в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Вчера, 28 апреля, в 13:37 в Запорожье российские оккупанты атаковали промышленный объект. Обошлось без пострадавших. Информацию о разрушениях мэр города обещал предоставить позже.

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