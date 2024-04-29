Россияне более 300 раз били по Запорожской области: есть раненый и разрушенное жилье

В течение суток оккупанты 346 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населённых пунктов. В результате атаки на Запорожский район ранен мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Запорожья Ивана Федорова.

По областному центру оккупанты нанесли ракетный удар. Шесть авиационных ударов пришлись по Веселянке, Новоандреевке, Малой Токмачке и Работиному. 118 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Пять обстрелов из РСЗО накрыли Левадное, Малую Токмачку и Работино. 216 артиллерийских ударов россияне нанесли по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки, Луговского, Вербового и Степногорска. Поступило 12 сообщений о разрушениях жилья.