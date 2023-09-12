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Россияне увеличили группировку кораблей в Черном море: какой залп "Калибров" может быть

Фото: Иллюстративное фото (t me nexta live)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне увеличили корабельную группировку в Черном море до 17 единиц. Среди них есть ракетоноситель "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что на боевое дежурство оккупантов вышел малый ракетный корабль проекта "Буян-М".

Силы обороны юга объяснили, что на нем может быть до восьми "Калибров".

"Уровень ракетной угрозы остается высоким", - добавили военные.

Также россияне продолжают терроризировать гражданское судоходство, сбрасывая управляемые авиабомбы в направлении Змеиного.

Сколько остается ракет в РФ

Как рассказал представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, в России сейчас остается по меньшей мере 585 ракет (без учета Х-22), которые стреляют на расстояние более 500 километров. Ими оккупанты чаще всего атакуют разные регионы Украины.

Также он отметил, что в августе россияне хотят выпустить около 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ракеты, которыми российские военные атаковали Украину в ночь на 15 августа, изготовили в апреле. Подобные ракеты содержат 30 иностранных микросхем.

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