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Обстрел Херсона: россияне ударили из артиллерии, три человека ранены

Херсон, Четверг 19 октября 2023 11:32
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Обстрел Херсона: россияне ударили из артиллерии, три человека ранены Фото: россияне ударили по Херсону из артиллерии 19 октября, три человека ранены (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон из артиллерии в четверг, 19 октября. Ранения получили три человека.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Херсон - под огнем оккупантов. Есть раненые. Враг ударил по городу из артиллерии. Попадание - в жилую зону. Пострадали три человека", - говорится в сообщении.

В частности, у 49-летней женщины контузия и минно-взрывная травма, осколочные травмы.

"Состояние - тяжелое. У мужчин 60 и 39 лет - осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали", - добавил глава ОВА.

Обстрел Херсона

В Херсоне прогремели взрывы в четверг, 19 октября. Через несколько минут стало известно, что российские войска обстреливают город с временно оккупированной территории Херсонской области. Под ударом оказался центр и Корабельный район.

Напомним, российские войска ежедневно терроризируют Херсон, обстреливая из артиллерии и танков. И это несмотря на то, что город был освобожден из оккупации в ноябре 2022 года после захвата во время масштабного вторжения РФ.

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