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Россияне увеличили количество кораблей в Черном море: подробности от ВМС Украины

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Среда 21 декабря 2022 13:39
Россияне увеличили количество кораблей в Черном море: подробности от ВМС Украины Фото: россияне увеличили количество кораблей в Черном море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия 21 декабря вывела на боевое дежурство в Черное море до 10 кораблей. При этом ни один из них не оснащен крылатыми ракетами "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-морских сил ВСУ.

Также, согласно данным военных, в Азовском море российские войска держат до двух кораблей.

Тем временем в Средиземном море находится 9 вражеских кораблей, включая 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 72 ракеты.

Напомним, вчера россияне вывели в Черное море всего 6 кораблей. При этом число ракетоносцев в Средиземном море не изменилось.

Ранее военные объяснили, что если Россия выводит в акваторию Черного моря носители "Калибров", которые имеют много ракет, это означает подготовку врага к массированному обстрелу Украины. Как правило, это происходит на следующие сутки после такого "накопления".

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