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Росіяни збільшили кількість кораблів у Чорному морі: подробиці від ВМС України

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Середа 21 грудня 2022 13:39
Росіяни збільшили кількість кораблів у Чорному морі: подробиці від ВМС України Фото: росіяни збільшили кількість кораблів у Чорному морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія 21 грудня вивела на бойове чергування в Чорне море до 10 кораблів. При цьому жоден із них не оснащений крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Військово-морських сил ЗСУ.

Також, за даними військових, в Азовському морі російські війська тримають до двох кораблів.

Тим часом у Середземному морі знаходяться 9 ворожих кораблів, включаючи 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.

Нагадаємо, вчора росіяни вивели у Чорне море лише 6 кораблів. При цьому кількість ракетоносців у Середземному морі не змінилася.

Раніше військові пояснили, що якщо Росія виводить до акваторії Чорного моря носії "Калібрів", які мають багато ракет, це означає підготовку ворога до обстрілу України. Як правило, це відбувається на наступну добу після такого "накопичення".

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