Россияне несут огромные потери на Покровском направлении, - АТЕШ
Во время штурмов на Покровском направлении российские войска несут огромные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Агент "АТЕШ" из 15 ОМСБ РФ сообщил, что россияне выделили большие силы для штурмов. Желание окупантов быстро захватить Покровск оборачивается для них огромными проблемами.
Так, 15-я бригада несет большие потери: личный состав и техника задействованы в массовом порядке, но когда техника выходит из строя, солдаты теряют координацию, что приводит к хаосу и увеличению потерь.
В то же время, матери и жены военнослужащих пишут письма российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации, но им лишь советуют обращаться в другие инстанции.
Фото: t.me/atesh_ua
Ситуация на фронте и потери РФ
По данным Генштаба, сегодня, 20 августа, на фронте произошло 87 вражеских атак. При этом наиболее активно россияне действуют на Покровском направлении, где провели более трети всех атак.
За последние сутки российские войска потеряли 1330 солдат, 26 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы и другую технику.
Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили около 601 800 оккупантов.
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