Более трети атак россиян произошло на Покровском направлении, - Генштаб

Сегодня, 20 августа, на фронте произошло 87 вражеских атак. Наиболее активно россияне действуют на Покровском направлении, где провели более трети от всех атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, продолжают терпеть от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумской области.

В частности, от обстрелов артиллерии пострадали населенные пункты Бачевск, Михайловское, Рясное и Покровка. Также враг дважды гнал с РСЗО по Славгороду.

Ситуация на направлениях

Сегодня в Харьковском направлении российские террористы шесть раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В настоящее время в Волчанске продолжается два боевых столкновения.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Петропавловки и в направлении Лозовой и Новоосиновой. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении вражеские подразделения при поддержке авиации не прекращают атаковать в районах Макеевки, Новосадового, Грековки и Дибровы. С начала суток на этом направлении украинские воины отразили уже девять вражеских атак. Ситуация контролируема.

Продолжаются бои на Северском направлении, противник атакует возле Верхнекаменского, Выемки и Переездного. Оккупанты четыре раза пытались прорвать нашу оборону, сбросили на Серебрянку и Верхнекаменское семь авиационных бомб.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Ивановского и Клещиевки. Также нанесли удары неуправляемыми авиаракетами в район Григоровки и по Часовому Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет 14. Сегодня враг атакует возле населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Железное.

Наши защитники дают достойный отпор противнику, 13 боестолкновений уже завершено, продолжается бой. Авиация агрессора нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами, по Торецку и Нелиповке - одиннадцатью КАБами.

Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты предприняли уже 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Нудного и атаковали в сторону Зеленого Поля.

Силы обороны сдерживая враждебный напор, уже отразили 24 атаки противника, десять боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении россияне семь раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Карловки.

На Времивском направлении захватчики однажды безуспешно атаковали позиции украинских войск.

На Ореховском направлении получили удары КАБами Новояковловка и Новопавловка, неуправляемыми авиаракетами - Новоандреевка и Лобково. При этом вражеские подразделения пытались продвинуться в направлении Новоданиловки безуспешно.

На Приднепровском направлении ВСУ отразили две вражеские атаки.