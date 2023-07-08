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Россияне заявляют об атаке дронов на Воронеж

Фото: россияне говорят об атаке дронов на Воронеж (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

В русском Воронеже ночью, 8 июля, слышали звуки взрывов. Заявляют о якобы атаке дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Воронежской области Александра Гесева в Telegram.

"Дрон летит на город! Кому звонить?", - писали в соцсетях местные жители.

Жители села Дмитровка Воронежской области заявили о беспилотнике, который летит в сторону Воронежа. Впоследствии сообщили о звуках взрывов в западной части города.

Губернатор региона Гасеев заявил, что на подлете к Воронежу средства противовоздушной обороны якобы обнаружили и уничтожили два БПЛА.

"Хлопок" в РФ

7 июля произошел взрыв на заводе "Промсинтез" в Самарской области. Предприятие занималось производством взрывчатых веществ. В результате инцидента погибли шесть человек, еще двое получили травмы.

А ночью, 4 июля, дрон-камикадзе атаковал воинскую часть недалеко от Москвы. В Минобороны РФ заявили, что Москву и область якобы "атаковали 5 дронов".

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