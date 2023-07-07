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В Самарской области РФ произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ, есть погибшие

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Россия, Пятница 07 июля 2023 12:03
В Самарской области РФ произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ, есть погибшие Иллюстративное фото: в Самарской области РФ произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

В Чапаевске Самарской области РФ произошел взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Из-за взрыва на заводе погибли шесть человек, еще двое получили травмы.

Сообщается, что взрыв произошел в момент демонтажа технического трубопровода. При этом пожара после этого не было.

Отметим, что в настоящее время завод "Промсинтез" является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.

Чрезвычайные происшествия в России

В последнее время в разных регионах РФ - как близких к границе, так и отдаленных - фиксируют все большее количество ЧП. В стране-агрессоре случаются пожаров, дроны врезаются в дома или же происходят взрывы.

Так, недавно в Санкт-Петербурге произошел пожар в районе складов.

Ранее в подмосковных Химках произошел пожар в нежилом здании, в котором находятся разные предприятия.

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