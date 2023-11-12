Россияне заявили, что сбили "украинский беспилотник" в Белгородской области

Российское Минобороны традиционно обвинило Украину в якобы атаке.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили россияне.

По их словам, над территорией Белгородской области ПВО якобы сбило "украинский беспилотник".

Украина пока не комментировала заявления российских оккупантов.

Инциденты в Белгородской области

Напомним, недавно разведчики ГУР Минобороны ударили по редкой и дорогостоящей российской радиорелейной станции 48Я6-К1 "Подлет". Она находилась в Белгородской области.

Также в середине октября СБУ успешно атаковала подстанцию в Белгородской области. Источники РБК-Украина сообщили, что подстанция находилась в селе Красная Яруга. К ней были подключены военные объекты врага.