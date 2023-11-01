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Бойцы ГУР ударили по редкой радиорелейной станции в Белгородской области (видео)

Белгород, Среда 01 ноября 2023 13:35
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Бойцы ГУР ударили по редкой радиорелейной станции в Белгородской области (видео) Фото: разведчики ударили по российской радиорелейной станции 48Я6-К1 "Подлет" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики ударили по редкой и дорогостоящей российской радиорелейной станции 48Я6-К1 "Подлет". Она находилась в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"Объект был поврежден в приграничной зоне вблизи населенного пункта Красная Поляна Шебекинского района Белгородской области", - говорится в сообщении.

По данным разведчиков, российская радиорелейная станция выведена из строя, а личный состав врага понес потери. Операция была проведена бойцами ГУР Минобороны, воинами Сил спецопераций и военными 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна.

Что известно о "Подлете"

Создавалась радиорелейная станция 48Я6-К1 "Подлет" специально для обнаружения в сложной обстановке малоразмерных, низкоскоростных целей на малых в очень малых расстояниях.

Как заявляли сами россияне, "уникальная станция" способна обнаруживать такие цели лучше, чем универсальные системы С-400. Именно поэтому радарами "Подлет" россияне дополняют комплексы С-400 на важных направлениях.

Напомним, в середине октября СБУ успешно атаковала подстанцию в Белгородской области. Источники РБК-Украина сообщили, что подстанция находилась в селе Красная Яруга. К ней были подключены военные объекты врага.

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