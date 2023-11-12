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Росіяни заявили, що збили "український безпілотник" у Бєлгородській області

Фото: росіяни заявили, що нібито збили дрон у Бєлгородській області (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявили про нібито роботу протиповітряної оборони у Бєлгородській області у ніч на 12 листопада. Стверджують, що "збили" дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ у Telegram.

Російське Міноборони традиційно звинуватило Україну у нібито атаці.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - заявили росіяни.

За їх словами, над територією Бєлгородської області ППО нібито збила "український безпілотник".

Україна поки не коментувала заяви російських окупантів.

Інциденти у Бєлгородській області

Нагадаємо, нещодавно розвідники ГУР Міноборони вдарили по рідкісній і дороговартісній російській радіорелейні станції 48Я6-К1 "Подлет". Вона знаходилася у Бєлгородській області РФ.

Також у середині жовтня СБУ успішно атакувала підстанцію у Бєлгородській області. Джерела РБК-Україна повідомили, що підстанція знаходилася у селі Красна Яруга. До неї, зокрема, були підключені військові об‘єкти ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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