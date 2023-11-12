ua en ru
Вс, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне заявили, что сбили "украинский беспилотник" в Белгородской области

Белгород, Воскресенье 12 ноября 2023 08:35
UA EN RU
Россияне заявили, что сбили "украинский беспилотник" в Белгородской области Фото: россияне заявили, что якобы сбили дрон в Белгородской области (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили о якобы работе противовоздушной обороны в Белгородской области в ночь на 12 ноября. Утверждают, что "сбили" дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ в Telegram.

Российское Минобороны традиционно обвинило Украину в якобы атаке.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили россияне.

По их словам, над территорией Белгородской области ПВО якобы сбило "украинский беспилотник".

Украина пока не комментировала заявления российских оккупантов.

Инциденты в Белгородской области

Напомним, недавно разведчики ГУР Минобороны ударили по редкой и дорогостоящей российской радиорелейной станции 48Я6-К1 "Подлет". Она находилась в Белгородской области.

Также в середине октября СБУ успешно атаковала подстанцию в Белгородской области. Источники РБК-Украина сообщили, что подстанция находилась в селе Красная Яруга. К ней были подключены военные объекты врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация дрони Белгородская область ПВО
NEWS
Пограничники подняли украинский флаг в Тополях Харьковской области
Пограничники подняли украинский флаг в Тополях Харьковской области
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом