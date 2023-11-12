Россияне заявили, что сбили "украинский беспилотник" в Белгородской области
Россияне заявили о якобы работе противовоздушной обороны в Белгородской области в ночь на 12 ноября. Утверждают, что "сбили" дрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ в Telegram.
Российское Минобороны традиционно обвинило Украину в якобы атаке.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили россияне.
По их словам, над территорией Белгородской области ПВО якобы сбило "украинский беспилотник".
Украина пока не комментировала заявления российских оккупантов.
Инциденты в Белгородской области
Напомним, недавно разведчики ГУР Минобороны ударили по редкой и дорогостоящей российской радиорелейной станции 48Я6-К1 "Подлет". Она находилась в Белгородской области.
Также в середине октября СБУ успешно атаковала подстанцию в Белгородской области. Источники РБК-Украина сообщили, что подстанция находилась в селе Красная Яруга. К ней были подключены военные объекты врага.
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