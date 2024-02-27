RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне заявили об атаках дронов в Брянской и Белгородской областях

Фото: дроны атаковали Брянскую область в России (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 27 февраля два неизвестных беспилотника атаковали Брянскую область Российской Федерации.

Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram чиновника.

По его словам, противовоздушная оборона якобы сбила дроны.

"Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", - говорится в сообщении.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что кроме Брянской, ПВО также сбила один беспилотник над территорией Белгородской области.

Воздушные атаки в России

Ночью 25 февраля россияне заявили об атаке дронов над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Ночью 24 февраля в российском городе Липецк прогремел ряд взрывов, после чего на территории местного Новолипецкого металлургического комбината вспыхнул пожар. Предприятие атаковали беспилотники.

Кроме того, в эту же ночь силы ПВО россиян сбивали дроны в Курской и Тульской областях.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужбам удалось за последние несколько месяцев значительно сократить экспорт российских нефтепродуктов. По его словам нефтеперерабатывающие предприятия - законные цели Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони