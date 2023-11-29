Россияне завезли на оккупированные территории более 100 тысяч мигрантов из Азии, - ЦНС

"Враг пытается изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях", - отмечают в ЦНС.

Таким образом, в рамках политики замены коренного населения, россияне завозят на оккупированные украинские земли мигрантов из Центральной Азии.

"Их общее количество уже превысило 100 тысяч человек. Большинство из них работают на строительстве, но в дальнейшем россияне планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что столь массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок.

"С помощью организованных преступных группировок россияне пытаются улучшить контролируемость не принадлежащего им региона", - подытожили в сообщении.