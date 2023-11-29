Россияне завезли на оккупированные территории более 100 тысяч мигрантов из Азии, - ЦНС

Россияне массово завозят мигрантов из Азии на временно оккупированные территории Украины. Большинство из них впоследствии приобщаются к криминальным группировкам для террора украинского населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Враг пытается изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях", - отмечают в ЦНС.
Таким образом, в рамках политики замены коренного населения, россияне завозят на оккупированные украинские земли мигрантов из Центральной Азии.
"Их общее количество уже превысило 100 тысяч человек. Большинство из них работают на строительстве, но в дальнейшем россияне планируют их мобилизовать в обмен на получение гражданства", - говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что столь массовый заезд мигрантов уже спровоцировал ухудшение криминальной ситуации и привел к созданию этнических преступных группировок.
"С помощью организованных преступных группировок россияне пытаются улучшить контролируемость не принадлежащего им региона", - подытожили в сообщении.
Следует отметить, что российские захватчики регулярно проводят операции по усилению своего контроля на временно оккупированных территориях.
Недавно мы сообщали о том, что российские террористы формируют этнические криминогенные группировки из мигрантов.
Они повсеместно уничтожают украинскую литературу и создают криминальные группировки для преследования и вербовки украинских граждан.
В частности, свои методы террористы отрабатывают и на самых молодых слоях населения, находящихся во временной оккупации. Очередным шагом для распространения пророссийской пропаганды стали школьные кружки, где оккупанты внедряют свои технологии среди украинских детей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.