Росіяни завезли на окуповані території понад 100 тисяч мігрантів з Азії, - ЦНС

"Ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях", - зазначають в ЦНС.

Таким чином, в межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на окуповані українські землі мігрантів з Центральної Азії.

"Їх загальна кількість вже перевищила 100 тисяч осіб. Більшість з них працює на будівництві, але надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зауважують, що такий масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації й призвів до створення етнічних злочинних угруповань.

"За допомогою організованих злочинних угрупувань росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить", - підсумували в повідомленні.