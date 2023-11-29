Росіяни завезли на окуповані території понад 100 тисяч мігрантів з Азії, - ЦНС

Росіяни масово завозять мігрантів з Азії на тимчасово окуповані території України. Більшість із них згодом долучаються до кримінальних угрупувань з метою терору українського населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Ворог намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях", - зазначають в ЦНС.
Таким чином, в межах політики заміни корінного населення, росіяни завозять на окуповані українські землі мігрантів з Центральної Азії.
"Їх загальна кількість вже перевищила 100 тисяч осіб. Більшість з них працює на будівництві, але надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС зауважують, що такий масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації й призвів до створення етнічних злочинних угруповань.
"За допомогою організованих злочинних угрупувань росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить", - підсумували в повідомленні.
Варто зазначити, що російські загарбники регулярно проводять операції з посилення свого контролю на тимчасово окупованих територіях.
Нещодавно ми повідомляли про те, що російські терористи формують етнічні криміногенні угруповання з мігрантів.
Вони повсюдно знищують українську літературу та створюють кримінальні угрупування з метою переслідування та вербування українських громадян.
Зокрема, свої методи терористи відпрацьовують і на наймолодших верствах населення, які знаходяться у тимчасовій окупації. Черговим кроком для поширення проросійської пропаганди стали шкільні гуртки, де окупанти впроваджують свої технології серед українських дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.