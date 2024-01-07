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Россияне наносят ракетные удары по Харькову

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики наносят ракетные удары по Харькову. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина .

При подготовке материала использовались: сообщения главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram, мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram, Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"Вниманию жителей Харькова и области. Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях", - сообщил Синегубов. 

В то же время Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе баллистического вооружения для Харьковской области. 

Кроме того, Терехов заявил, что Харьков находится под ракетным ударом. 

"Харьков под ракетным ударом. В городе прозвучало уже несколько взрывов", - заявил он.

Обновлено (22:37) 

Глава ОВА сообщил, что россияне нанесли два удара по Харькову, предварительно - ракетами С-300. 

"Также зафиксированы попадания в Волчанской громаде. Профильные службы продолжают осмотр мест. На эту минуту - без пострадавших", - заявил он. 

Кроме этого, он призвал жителей области до отбоя воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Ночная атака

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью захватчики выпустили Украиной 28 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 21 из них.

Кроме того, враг запустил три зенитных управляемых ракеты С-300 из временно оккупированных районов Донецкой области.

В Днепре поздно вечером был атакован многоквартирный дом. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото российской атаки.

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харковВойна России против Украины