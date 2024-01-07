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Росіяни завдають ракетних ударів по Харкову

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники завдають ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися: дописи голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram, мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram, Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

"До уваги жителів Харкова та області. Окупанти наносять удари, перебувайте в укриттях", - повідомив Синєгубов. 

В той же час Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу балістичного озброєння для Харківської області. 

Крім того, Терехов заявив, що Харків знаходиться під ракетним ударом. 

"Харків під ракетним ударом. У місті пролунало вже кілька вибухів", - заявив він. 

Оновлено (22:37) 

Голова ОВА повідомив, що росіяни завдали два удари по Харкову, попередньо - ракетами С-300. 

"Також зафіксовані влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць. На цю хвилину - без постраждалих", - заявив він. 

Крім цього, він закликав мешканців області до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях. 

Оновлено (23:09)

За словами Терехова, приліт був поряд із приватними житловими будинками. Попередньо - без руйнувань та постраждалих.

"Прилетіло поряд з приватними житловими будинками в одному з районів міста. Попередньо - без руйнувань та постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби.", - повідомив мер Харкова на своєму Telegram-каналі.

Нічна атака

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі загарбники випустили Україною 28 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 21 із них.

Крім того, ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.

У Дніпрі пізно ввечері було атаковано багатоквартирний будинок. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото російської атаки.

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харковВійна Росії проти України