Россияне ударили КАБами по Харькову: "прилет" в частный дом

Российские оккупанты сегодня, 26 сентября, вечером атакуют Харьков. Они наносят по городу авиаудары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram .

Городской глава Харькова уточнил, что авиабомба попала по частному жилому дому. Информации о пострадавших по состоянию на сейчас нет.

В свою очередь Синегубов призвал жителей Харькова и района находиться в укрытиях.

По словам Терехова, в городе прозвучал взрыв. Также он предупредил, что возможны повторные пуски управляемых авиабомб.

Обстрелы Харькова

Последнее время россияне практически ежедневно атакуют Харьков. Они бьют по городу при помощи мощных управляемых авиабомб, которые наносят значительные разрушения и представляют большую опасность для мирных жителей.

Уже неоднократно такие авиабомбы прилетали по многоэтажкам в Харькове, в результате чего было большое количество раненых и погибших.

В частности, 24 сентября российские террористы ударили сразу по двум многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.

В Киевском районе в высотке этажи "сложились" с восьмого по третий.

Было известно, что около 30 мирных жителей получили ранения в результате удара. Еще трое - погибли.

Более детально о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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