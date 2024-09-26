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Россияне ударили КАБами по Харькову: "прилет" в частный дом

Харьков, Четверг 26 сентября 2024 16:55
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Россияне ударили КАБами по Харькову: "прилет" в частный дом Иллюстративное фото: бомбардировщик РФ нанес удары по Харькову (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 26 сентября, вечером атакуют Харьков. Они наносят по городу авиаудары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По словам Терехова, в городе прозвучал взрыв. Также он предупредил, что возможны повторные пуски управляемых авиабомб.

В свою очередь Синегубов призвал жителей Харькова и района находиться в укрытиях.

Обновлено 16:59

Городской глава Харькова уточнил, что авиабомба попала по частному жилому дому. Информации о пострадавших по состоянию на сейчас нет.

Обстрелы Харькова

Последнее время россияне практически ежедневно атакуют Харьков. Они бьют по городу при помощи мощных управляемых авиабомб, которые наносят значительные разрушения и представляют большую опасность для мирных жителей.

Уже неоднократно такие авиабомбы прилетали по многоэтажкам в Харькове, в результате чего было большое количество раненых и погибших.

В частности, 24 сентября российские террористы ударили сразу по двум многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах.

В Киевском районе в высотке этажи "сложились" с восьмого по третий.

Было известно, что около 30 мирных жителей получили ранения в результате удара. Еще трое - погибли.

Более детально о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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