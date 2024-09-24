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Этажи "сложились". Что известно о последствиях удара КАБами по высоткам в Харькове

Вторник 24 сентября 2024 16:42
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Этажи "сложились". Что известно о последствиях удара КАБами по высоткам в Харькове Фото: последствия удара КАБом по городу Харьков 24 сентября (t.me/synegubov)
Автор: Наталья Кава

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по городу Харьков во вторник, 24 сентября. Прилёты зафиксированы в нескольких районах города.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает о последствиях удара по Харькову.

Содержание

Чем била Россия

Около 15:26 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что Россия наносит удары КАБам по одному из самых обитаемых районов города. Через несколько минут он уточнил, что ушибы пришлись по четырем административным районам города.

В Киевском и Салтовском районах было зафиксировано попадание КАБ по жилым многоэтажкам.

В 16.15 Терехов уточнил, что в Киевском районе в жилом доме этажи в доме сложились с восьмого по третий. Терехов уточнил, что дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны. Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему КАБом

"Продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - написал он.

Синегубов уточнил, что в Харькове попадания зафиксировали в 9-этажный дом, по гражданскому предприятию, а также на открытой территории.

Сколько жертв и раненых

По данным Терехова, по состоянию на 16:30 известно, что в Киевском районе уже 13 пострадавших, среди них один погибший.

Однако глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщит в своем Telegram, что в Харькове в результате обеденного удара РФ – трое погибших. Еще не менее 15 получили ранения.

По состоянию на 16:50, по данным Синегубова, известно уже о 22 пострадавших.

Как уточнил Терехов, в самом пострадавшем подъезде дома в Киевском районе проживали 82 человека.

"Сейчас пытаемся со всеми ими установить связь, чтобы выяснить, могут ли быть люди под завалами", - сообщил он.

Последствия удара

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал первые фото с последствиями прилетов по Харькову.

"Каждый такой случай - это преступление. Они все должны быть надлежащим образом зафиксированы, а виновные - наказаны! Обращаю внимание международного сообщества на это", - подписал он фото.

Фото: последствия удара КАБом по городу Харьков 24 сентября (t.me/dmytro_lubinetzs)
Появились еще фото последствий удара по Харькову. На снимках видно, что один из подъездов дома почти полностью разрушен. Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться люди.
Фото: последствия удара КАБом по городу Харьков 24 сентября (t.me/suspilne_kharkiv)
На удар по городу отреагировал и премьер-министр Денис Шмыгаль, он уточнил, что все службы сейчас работают на месте атаки, продолжаются спасательные работы. По его данным, в жилом доме разрушены этажи с 3 по 8.

При подготовке материала использовались данные мэра Харькова Игоря Терехова, главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и данные из СМИ.

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