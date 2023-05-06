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Россияне нанесли удар управляемыми бомбами по Сумской области

Фото: россияне сбросили бомбы на Сумскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОК "Север".

Вечером, 5 мая, россияне нанесли авиаудар, 2 КАБ из вражеского самолета СУ-35, по населенному пункту Глухов. В результате удара повреждены 44 частных домовладение и учебное заведение..

Предварительно, пострадали пять человек.

Раньше мы писали, украинские военные за сутки уничтожили десять вражеских дронов.

Напомним, российские войска наступают на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили около 50 атак

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Сумская областьВзрывАвиаударыВойна России против Украины