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Росіяни завдали удару керованими бомбами по Сумській області

Фото: росіяни скинули бомби на Сумську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОК "Північ".

Ввечері, 5 травня, росіяни завдали авіаудар, 2 КАБ з ворожого літака СУ-35, по населеному пукнту Глухів. Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти.

Попередньо, постраждали п‘ятеро осіб.

Раніше ми писали, українські військові за добу знищили десять ворожих дронів.

Нагадаємо, російські війська наступають на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ відбили близько 50 атак

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Сумська областьВибухАвіаудариВійна Росії проти України