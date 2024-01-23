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Россияне в очередной раз обстреляли Херсон: пострадала женщина

Херсон, Вторник 23 января 2024 17:37
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Россияне в очередной раз обстреляли Херсон: пострадала женщина Фото: россияне обстреляли Херсон (t.me dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты только что в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона. В результате вражеской атаки пострадала местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Херсонской областной военной администрации.

"Россияне в очередной раз за день бьют по Корабельному району Херсона. В результате очередного обстрела пострадала 29-летняя женщина", - отметили в администрации.

По данным ОГА, женщину доставили в больницу, где диагностировали взрывную травму и ранение руки. Сейчас пострадавшей оказывают медпомощь.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Мы сообщали, что Российская Федерация вечером понедельника, 22 января, сбросила четыре авиационные бомбы на жилые дома в селе Херсонской области.

Кроме того, 22 января российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона. В результате атаки пострадал мужчина.

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