Россияне из ЗРК С-300 обстреляли село под Запорожьем: есть погибшие и раненая

Российские войска за последние сутки продолжали обстреливать населенные пункты в Запорожской области. В результате ракетного удара погибло два человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Запорожской области .

Жертвы обстрелов

Под вооруженным натиском армии РФ оказались жители села Степное Запорожского района.

Отмечается, что оккупанты обстреляли ракетами ЗРК С-300 жилые дома. В результате ракетного террора погибли 70-летняя женщина и 77-летний мужчина.

"Также с осколочными ранениями в больницу доставлена 64-летняя жена погибшего", - пишет полиция.

Что еще известно об ударах РФ по Запорожской области

В течение суток оккупанты атаковали 24 населенных пункта Запорожского, Пологовского и Васильевского районов.

Фото: Последствия ударов РФ (zp.npu.gov.ua)

Попадания зафиксированы в Степном Запорожского района, Орехове, Гуляйполе, Железнодорожном, Новодаровке, Новоандреевке, Левадном, Верхней Терсе, Белогорье, Полтавке, Темировке, Щербаках, Малиновке, Гуляйпольском, Волшебном, Ольговском Пологовского района, Степногорске, Малых Щербаках, Каменском, Пятихатках, Степном, Павловке, Лукьяновке, Плавнях Васильевского района.

Сегодня уже сообщалось, что российские оккупанты утром выпустили четыре ракеты по Запорожскому району. Из-за вражеской атаки женщина получила легкие травмы.

Ночной обстрел Украины

Сегодня после четырех часов россияне нанесли ракетный удар по мирным городам Украины. Под атакой оказался Львов, Днепр, Луцк, Хмельницкий, Запорожье и Смела.

Так, в Луцке россияне попали по промышленному предприятию, из-за чего погибли три человека, еще трое пострадали. Во Львовской области из-за атаки получили ранения 19 человек, а в Днепре повреждено промышленное предприятие, в результате чего ранения получили два человека.

При этом силы ПВО сбили 16 из 28 крылатых ракет, которые россияне запустили по Украине.