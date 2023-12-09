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Россияне нанесли ракетный удар по Николаеву

Фото: россияне нанесли ракетный удар по Николаеву (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия ударила ракетами по Николаеву. Это произошло вечером 8 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Ночью, 8 декабря, около 22:12 город Николаев понес ракетный удар", - говорится в сообщении.

Попадание было на открытой местности в окрестностях Николаева. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Оккупанты вчера вечером и сегодня утром нанесли артиллерийские удары по Очакову. По предварительной информации, без разрушений и пострадавших. Также под обстрел россиян попало село Солончаки Куцурубской общины, пострадавших нет.

Напомним, вчера вечером в Николаеве раздался взрыв. При этом на момент взрыва в Николаевской области не объявляли воздушную тревогу.

Ракетный обстрел Украины 8 декабря

Напомним, с утра 8 декабря россияне впервые с 21 сентября 2023 года применили против Украины стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Самолеты выпустили по Украине 19 крылатых ракет, из которых 14 были сбиты.

Ракеты летели на Киев, но цели не достигли, их сбили на подлете. Часть ракет сбили в Днепропетровской области, но было попадание, есть жертва.

Детальнее о вчерашних атаках врага - в материале РБК-Украина.

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