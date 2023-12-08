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В Николаеве раздался взрыв

Николаев, Пятница 08 декабря 2023 22:23
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В Николаеве раздался взрыв Фото: в Николаеве раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Николаеве сегодня вечером, 8 декабря, раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление николаевского городского головы Александра Сенкевича.

"Николаев. В городе был слышен звук взрыва", - заявил городской голова.

Сенкевич отметил, что сейчас выясняет что именно стало причиной взрыва в городе.

Карта тревог на момент взрыва в Николаеве выглядит так:

В Николаеве раздался взрыв

Ракетная атака россиян по Украине

Напомним, сегодня утром в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Были зафиксированы пуски крылатых ракет.

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