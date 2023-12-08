В Николаеве раздался взрыв
Фото: в Николаеве раздался взрыв (Getty Images)
В Николаеве сегодня вечером, 8 декабря, раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление николаевского городского головы Александра Сенкевича.
"Николаев. В городе был слышен звук взрыва", - заявил городской голова.
Сенкевич отметил, что сейчас выясняет что именно стало причиной взрыва в городе.
Карта тревог на момент взрыва в Николаеве выглядит так:
Ракетная атака россиян по Украине
Напомним, сегодня утром в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Были зафиксированы пуски крылатых ракет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.