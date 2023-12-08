Под ударом Харьков и Павлоград. Все ракеты на Киев удалось сбить: что известно об атаках

Российские захватчики ночью и утром 8 декабря в очередной раз атаковали Украину. Оккупанты пытались ударить по Киеву, "прилеты" зафиксированы в Харькове и Павлоградском районе Днепропетровской области.

Что известно о последствиях ночных и утренних обстрелов - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Воздушных сил ВСУ, Киевской городской военной администрации, главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, заявление спикера ПС Юрия Игната.

Ночная атака дронов

Россияне уже не одну ночь подряд выпускают по Украине дроны-камикадзе иранской разработки. Этой ночью оккупанты направили 7 "шахедов" из района Приморско-Ахтарска. Силы ПВО сбили 5 из них.

Известно, что 5 дронов уничтожили в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области.

Ракеты по Харькову

Ночью российская армия нанесла 6 ударов по Харькову ракетами С-300. Зафиксировано попадание на детскую площадку, повреждены жилые дома, учебное заведение, около 20 автомобилей. Там вспыхнули пожары.

Фото: оккупанты ударили ночью по Харькову (t.me/dsns_telegram)

В результате атаки получила ранение женщина 36 лет, а также 25-летний мужчина. Его госпитализировали.

Утренний террор

Утром в Киеве, на востоке, юге и в центральных областях объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщили, что после длительной паузы оккупанты выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что россияне выпустили 19 крылатых ракет типа Х-101/Х-555. Силы ПВО уничтожили 14 из них. Пуски были из 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области.

Киев и область

Как известно, все ракеты, летевшие на столицу, сбили на подлете. Оккупанты не атаковали Киев крылатыми авиационными ракетами в течение 79 дней.

В Киеве не зафиксировано разрушений, нет пострадавших и жертв атаки.

В Киевской области с утра работала ПВО по вражеским ракетам. Попаданий не зафиксировано. Однако из-за падения обломков сбитых ракет повреждены частные дома в нескольких общинах. В домах выбиты окна, частичные разрушения стен. На местах работают аварийные службы.

Павлоград

Как рассказал спикер Воздушных сил, часть крылатых ракет утром летела на Днепропетровскую область, часть из них была уничтожена.

По Павлоградскому району был нанесен ракетный удар. По словам Юрия Игната, атакованы объекты инфраструктуры. В результате ракетной атаки есть погибший и четверо пострадавших. Их госпитализировали, всех оперируют. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

По данным ОВА, из-за массированной ракетной атаки зафиксированы разрушения в Павлограде, Терновке и Юрьевской общине. Повреждены промышленное предприятие, 16 частных домов и 5 дачных, церковь и авто.

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