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Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву

Фото: росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія вдарила ракетами по Миколаєву. Це сталося ввечері 8 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.

"Вночі, 8 грудня, близько 22:12 місто Миколаїв зазнало ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

Влучання була на відкритій місцевості на околицях Миколаєва. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Окупанти вчора ввечері та сьогодні зранку завдали артилерійських ударів по Очакову. За попередньою інформацією, без руйнувань та постраждалих. Також під обстріл росіян потрапило село Солончаки Куцурубської громади, постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора ввечері у Миколаєві пролунав вибух. При цьому на момент вибуху у Миколаївській області не оголошували повітряну тривогу.

Ракетний обстріл України 8 грудня

Нагадаємо, зранку 8 грудня росіяни вперше з 21 вересня 2023 року застосували проти України стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Літаки випустили по Україні 19 крилатих ракет, з яких 14 було збито.

Ракети летіли на Київ, але цілі не досягли, їх збили на підльоті. Частину ракет збили у Дніпропетровській області, але було влучання, є жертва.

Детальніше про вчорашні атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.

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