Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву

"Вночі, 8 грудня, близько 22:12 місто Миколаїв зазнало ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

Влучання була на відкритій місцевості на околицях Миколаєва. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Окупанти вчора ввечері та сьогодні зранку завдали артилерійських ударів по Очакову. За попередньою інформацією, без руйнувань та постраждалих. Також під обстріл росіян потрапило село Солончаки Куцурубської громади, постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора ввечері у Миколаєві пролунав вибух. При цьому на момент вибуху у Миколаївській області не оголошували повітряну тривогу.

Ракетний обстріл України 8 грудня

Нагадаємо, зранку 8 грудня росіяни вперше з 21 вересня 2023 року застосували проти України стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Літаки випустили по Україні 19 крилатих ракет, з яких 14 було збито.

Ракети летіли на Київ, але цілі не досягли, їх збили на підльоті. Частину ракет збили у Дніпропетровській області, але було влучання, є жертва.

Детальніше про вчорашні атаки ворога - у матеріалі РБК-Україна.