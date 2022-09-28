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Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Иллюстративное фото: россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В среду, 28 сентября, российские оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Кривой Рог - ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - написал он.

При этом более детальной информации о пострадавших или разрушениях официальные источники пока не раскрывали.

Обновлено 21:00

По данным Оперативного командования "Восток", над Днепром работают украинские системы ПВО.

Напомним, вчера, 27 сентября, россияне пытались ударить по Кривому Рогу ракетой Х-59, но украинские силы противовоздушной обороны сбили ее.

Также мы писали, что 26 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Кривого Рога.

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Кривой РогВзрывВойна России против Украинывоздушная тревогаракетный удар