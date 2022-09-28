Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу

"Кривий Ріг - ракетна атака. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі", - написав він.

При цьому більш детальної інформації про постраждалих чи руйнування офіційні джерела поки що не розкривали.

Оновлено 21:00

За даними Оперативного командування "Схід", над Дніпром працюють українські системи ППО.