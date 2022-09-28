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Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Ілюстративне фото: росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У середу, 28 вересня, російські окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

"Кривий Ріг - ракетна атака. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі", - написав він.

При цьому більш детальної інформації про постраждалих чи руйнування офіційні джерела поки що не розкривали.

Оновлено 21:00

За даними Оперативного командування "Схід", над Дніпром працюють українські системи ППО.

Нагадаємо, вчора, 27 вересня, росіяни намагалися вдарити по Кривому Рогу ракетою Х-59, але українські сили протиповітряної оборони збили її.

Також ми писали, що 26 вересня окупанти завдали ракетного удару по аеропорту Кривого Рогу.

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