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Россияне ударили ракетами по Одесской области и Кривому Рогу: все сбили силы ПВО

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Вторник 27 сентября 2022 22:19
Россияне ударили ракетами по Одесской области и Кривому Рогу: все сбили силы ПВО Фото: россияне ударили ракетами по Одесской области и Кривому Рогу (wikipedia-org)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты выпустили две ракеты класса "воздух - поверхность" Х-59 по Одесскому области и одну - по Кривому Рогу. Силы противовоздушной обороны уничтожили их все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

По информации ОК "Юг", Одесскую область атаковали двумя истребителями Су-35 со стороны Черного моря. Так, по крымскому направлению россияне выпустили две ракеты Х-59. Обе цели ПВО уничтожили в воздухе.

Аналогичный удар оккупанты направили и по Кривому Рогу. Истребитель выпустил ракету из направления Мелитополя, она также была уничтожена силами ПВО.

Напомним, сегодня жители Одессы сообщали о серии взрывов.

Вчера оккупанты снова атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе. Однако силы ПВО отразили все атаки захватчиков.

Также 26 сентября россияне атаковали ракетами Кривой Рог и повредили инфраструктуру аэропорта.

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