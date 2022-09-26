Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Кривого Рога
В понедельник, 26 сентября, россияне атаковали Кривой Рог. В результате ракетного удара была повреждена инфраструктура аэропорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко .
"Вражеская атака на Кривой Рог. Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту", - заявил глава области.
По его словам, инфраструктура была разрушена и дальнейшее использование будет невозможным.
"Люди во время удара не пострадали", - добавил Резниченко.
Напомним, сегодня силы ПВО сбили вражескую ракету в Днепропетровской области.
Ранее россияне атаковали иранским дроном-камикадзе Кривой Рог.
Еще 14 сентября по Кривому Рогу Россия выпустила 8 ракет. Целью оккупантов были гидротехнические сооружения, таким образом РФ хотела создать чрезвычайную ситуацию.
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