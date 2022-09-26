Оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Кривого Рога

В понедельник, 26 сентября, россияне атаковали Кривой Рог. В результате ракетного удара была повреждена инфраструктура аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко .

"Вражеская атака на Кривой Рог. Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту", - заявил глава области. По его словам, инфраструктура была разрушена и дальнейшее использование будет невозможным. "Люди во время удара не пострадали", - добавил Резниченко.