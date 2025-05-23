Россияне нанесли ракетный удар по Чугуеву: есть погибшая и раненые

Российские оккупанты сегодня, 23 мая, ударили по Чугуеву. В результате этого известно как минимум об одной погибшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram .

Стоит заметить, что Чугуев находится примерно в 65 километрах от линии фронта.

Он уточнил, что экстренные службы уже выехали на место удара.

При этом еще двое мужчин получили ранения. Медики предоставляют им необходимую помощь.

"Враг обстрелял город Чугуев. Предварительно, оккупанты нанесли ракетный удар. По состоянию на данный момент известно об одной погибшей женщине", - написал чиновник.

Удары по Харьковской области

Напомним, российские оккупанты в ночь на 22 мая ударили по Харькову ракетой. В результате этого была повреждена гражданская инфраструктура. Пострадали двое человек.

При этом 20 мая стало известно, что оккупанты при помощи дрона "Молния" атаковали блокпост в Харьковской области.

Тогда военнослужащие полиции и Нагцвардии получили травмы разной сложности.

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