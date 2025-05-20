Оккупанты ударили по блокпосту на Харьковщине дроном: пятеро пострадавших

Российские оккупанты вчера, 19 мая, атаковали блокпост в Харьковской области при помощи дрона "Молния". Пострадали нацгвардейцы и полицейские.

Как передает РБК-Украина , об этом в эфире " Суспільне " заявил начальник полиции Харьковской области Петр Токар.

"В результате этого удара двое полицейских и трое военнослужащих Нацгвардии получили повреждения разной сложности", - рассказал Токар.

Он уточнил, что обычно всем полицейским, которые попадают в зону ударной волны, выставляют диагноз "акубаротравма". Это может быть поражение центральной нервной системы и сбой функционирования внутренних органов.

"Они (пострадавшие - ред.) чувствуют себя хорошо, им оказана первая медицинская помощь. Я думаю, в ближайшее время они снова станут в строй и будут помогать своим коллегам", - отметил Токар.