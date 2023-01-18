Оккупанты обстреливают мирных людей: Кириленко рассказал, что происходит на Соледарском направлении

Российские военные в ночь на среду, 18 января, продолжали стрелять на разных участках по всему фронту в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

По его словам, в селе Орловка было повреждено шесть частных домов. Там тоже пострадал один человек. Обстрелами повреждены три дома в Курахово. Зафиксированы периодические обстрелы окрестностей Марьинского общества.

"На Горловском направлении остается напряженной ситуация в Соледарской общине. Под обстрелами Парасковеевка, Раздолевка, Федоровка и окрестности Соледара - информация о пострадавших не поступала", - написал Кириленко.

Громко было и на Лисичанском направлении, Северском и в окрестностях Звановской общины. В Лиманской общине в результате прилетов был поврежден дом в Тернах. Всего было зафиксировано около 20 взрывов по Торскому и Заречному.