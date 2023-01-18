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Оккупанты обстреливают мирных людей: Кириленко рассказал, что происходит на Соледарском направлении

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Донецкая область, Среда 18 января 2023 15:46
Оккупанты обстреливают мирных людей: Кириленко рассказал, что происходит на Соледарском направлении Фото: обстрелы в Донецкой области 18 января (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные в ночь на среду, 18 января, продолжали стрелять на разных участках по всему фронту в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

По его словам, в селе Орловка было повреждено шесть частных домов. Там тоже пострадал один человек. Обстрелами повреждены три дома в Курахово. Зафиксированы периодические обстрелы окрестностей Марьинского общества.

"На Горловском направлении остается напряженной ситуация в Соледарской общине. Под обстрелами Парасковеевка, Раздолевка, Федоровка и окрестности Соледара - информация о пострадавших не поступала", - написал Кириленко.

Громко было и на Лисичанском направлении, Северском и в окрестностях Звановской общины. В Лиманской общине в результате прилетов был поврежден дом в Тернах. Всего было зафиксировано около 20 взрывов по Торскому и Заречному.

Фото: обстрелы в Донецкой области 18 января (pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, по словам эксперта, захват оккупантами Соледара Донецкой области в военном плане ничего не изменит для ВСУ. В свою очередь, основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин хочет как-то исправить свое материальное положение.

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