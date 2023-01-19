Россияне нанесли ракетный удар по Белозерскому в Донецкой области

В четверг, 19 января, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Белозерское в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире телемарафона.

"Армия РФ нанесла два ракетных удара по городу", - заявил глава области.

По его словам, оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру, не имеющую ни одного военного объекта.

Информации о раненых или погибших нет.