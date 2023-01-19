Росіяни завдали ракетного удару по Білозерському у Донецькій області
У четвер, 19 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Білозерське у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.
"Армія РФ завдала два ракетні удари по місту", - заявив очільник області.
За його словами, окупанти поцілили в цивільну інфраструктуру, яка не має жодного військового об'єкту.
Інформацію щодо поранених чи загиблих немає.
Нагадаємо, що російські окупанти минулої доби атакувала кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо цивільних.
Російські військові в ніч на середу, 18 січня, продовжували стріляти на різних ділянках по всьому фронту у Донецькій області.
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