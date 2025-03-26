Россияне нанесли почти два десятка ударов в Днепропетровской области: четверо раненых

"Почти два десятка вражеских ударов по Никопольщине за день. Враг атаковал артиллерией, применял дроны-камикадзе. Целился по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах", - рассказал Лысак.

По словам главы ОГА, пострадали четыре мужчины в возрасте 33, 52, 63, 79 лет.

Кроме того, в результате российских атак повреждены три частных дома, несколько парников, гараж, спортзал, хозяйственная постройка. Избита и легковая машина.

Фото: последствия ударов РФ по Никопольскому району Днепропетровской области (facebook.com/permalink)

Российские атаки на Украину

Напомним, минувшей ночью россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Из-за этого в Кривом Роге произошло несколько пожаров.

В ОВА рассказали, что в городе из-за дроновых ударов были изуродованы административное здание, складские помещения, предприятие и шесть автомобилей. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Также Россия атаковала дронами Черкасскую область в ночь на 26 марта. Большинство беспилотников были направлены на Черкассы, есть повреждения.