Россияне нанесли почти 200 ударов по Запорожской области за два дня: есть раненый

Россияне 23 и 24 марта обстреляли жилую инфраструктуру Пологовского и Васильевского районов в Запорожской области. В результате вражеских атак один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"Полицейские задокументировали последствия попаданий в 36 домах. Среди них - дома в частных секторах и многоквартирных домах. На территориях домовладений повреждено имущество, разрушены хозяйственные постройки, дворы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки осколочных ранений получил 66-летний житель села Каменское, мужчина госпитализирован в больницу.

Следователи полиции и СБУ открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны.