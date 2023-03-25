Россияне нанесли почти 200 ударов по Запорожской области за два дня: есть раненый
Россияне 23 и 24 марта обстреляли жилую инфраструктуру Пологовского и Васильевского районов в Запорожской области. В результате вражеских атак один человек получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.
"Полицейские задокументировали последствия попаданий в 36 домах. Среди них - дома в частных секторах и многоквартирных домах. На территориях домовладений повреждено имущество, разрушены хозяйственные постройки, дворы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате вражеской атаки осколочных ранений получил 66-летний житель села Каменское, мужчина госпитализирован в больницу.
Следователи полиции и СБУ открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что российские войска в течение вчерашнего утра обстреливали жилищный сектор города Орехов Запорожской области. В результате чего один человек получил ранения.
В Запорожской области спасатели обнаружили вражескую авиационную бомбу ФАБ-500. Специалисты изъяли ее с места происшествия и уничтожили.
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