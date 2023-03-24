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Россияне все утро обстреливали дома в Орехове, есть раненый

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Орехов, Пятница 24 марта 2023 14:58
Россияне все утро обстреливали дома в Орехове, есть раненый Фото: россияне все утро обстреливали дома в Орехове (t.me/zoda_gov_ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска в течение сегодняшнего утра обстреливали жилищный сектор города Орехов Запорожской области. В результате чего один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"Все утро прошло под обстрелами частного сектора, в результате чего возникло возгорание жилых домов. Специалистам ГУ ГСЧС удалось оперативно ликвидировать пожар, однако во время атаки местный житель получил ранения. Он доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, сейчас проходит фиксация ущерба, нанесенного россиянами мирным жителям Орехова.

Также отмечается, что оккупанты продолжают нарушать все правила ведения войны и постоянно избивают по гражданским артиллериям и зажигательными снарядами.

В связи с чем местные жители призывают быть бдительными и по возможности эвакуироваться в более безопасные места.

Фото: россияне все утро обстреливали дома в Орехове (t.me/zoda_gov_ru)

Напомним, сегодня россияне также обстреляли Херсон. Оккупанты ударили по плавням, в результате чего один человек умер от осколочного ранения.

Добавим, также мы сообщали, что россияне накрыли массированным артиллерийским огнем Белозерку Херсонской области: один человек погиб, а еще 4 получили ранения.

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