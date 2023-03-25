Росіяни завдали майже 200 ударів по Запорізькій області за два дні: є поранений
Росіяни 23 та 24 березня обстріляли житлову інфраструктуру Пологівського та Василівського районів у Запорізькій області. Внаслідок ворожих атак одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.
"Поліцейські задокументували наслідки влучань у 36 домівках. Серед них - оселі в приватних секторах і багатоквартирних будинках. На територіях домоволодінь пошкоджене майно, зруйновані господарські будівлі, подвір’я", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки осколкових поранень зазнав 66-річний мешканець села Кам’янське, чоловіка госпіталізовано до лікарні.
Слідчі поліції та СБУ відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що російські війська протягом вчорашнього ранку обстрілювали житловий сектор міста Оріхів Запорізької області. Внаслідок чого одна людина отримала поранення.
У Запорізькій області рятувальники знайшли ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500. Фахівці вилучили її з місця події та знищили.
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