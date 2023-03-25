Росіяни завдали майже 200 ударів по Запорізькій області за два дні: є поранений

Росіяни 23 та 24 березня обстріляли житлову інфраструктуру Пологівського та Василівського районів у Запорізькій області. Внаслідок ворожих атак одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"Поліцейські задокументували наслідки влучань у 36 домівках. Серед них - оселі в приватних секторах і багатоквартирних будинках. На територіях домоволодінь пошкоджене майно, зруйновані господарські будівлі, подвір’я", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки осколкових поранень зазнав 66-річний мешканець села Кам’янське, чоловіка госпіталізовано до лікарні.

Слідчі поліції та СБУ відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.