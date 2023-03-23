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В Запорожской области спасатели уничтожили вражескую авиационную бомбу (видео)

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Запорожская область, Четверг 23 марта 2023 18:56
В Запорожской области спасатели уничтожили вражескую авиационную бомбу (видео) Фото: В Запорожской области спасатели уничтожили вражескую авиационную бомбу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Запорожской области спасатели обнаружили вражескую авиационную бомбу ФАБ-500. Специалисты изъяли ее с места происшествия и уничтожили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГСЧС Украины.

"Враг продолжает обстреливать Запорожскую область и подвергать опасности жителей региона. Так, после одного из таких обстрелов граждане обнаружили взрывоопасный предмет и сообщили об этом спасателям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 марта прибывшие на место пиротехнические подразделения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области идентифицировали взрывоопасный предмет как авиационную бомбу ФАБ-500. Пиротехники ее изъяли и уничтожили.

"Пока опасность ликвидирована, жизни людей ничего не угрожает", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что в Николаевской области приступили к приоритетному разминированию земель сельскохозяйственного назначения. В регион направлены значительные силы из состава инженерно-саперных подразделений ВСУ, пиротехнических подразделений ГСЧС, привлечены иностранные операторы.

Ранее сообщалось, что процесс разминирования достаточно сложный и длительный, поэтому остается риск, что около 500 тысяч гектаров, или 2% от общих национальных с/х площадей, может быть не засеяно в этом году.

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