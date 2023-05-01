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Под Мелитополем подорвали штаб оккупантов, враг понес потери, - мэр

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Михайловка, Понедельник 01 мая 2023 20:20
Под Мелитополем подорвали штаб оккупантов, враг понес потери, - мэр Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 1 мая, штаб оккупантов в Михайловке (Запорожская область) был подорван, враг понес потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Сегодня вражеским военным, которые 1 мая отмечают "день трудящихся", точно не до праздника. Около 14:30 прямо в их штаб в пока оккупированном поселке Михайловка посетил "хлопок", - пишет Федоров.

Под Мелитополем подорвали штаб оккупантов, враг понес потери, - мэр

По его словам, позицию россиян выследили украинские разведчики, они же проследили момент скопления оккупантов и передали координаты дальше.

"Как результат вместо шашлыка - поджаренные оккупанты", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним, что в оккупированном Мелитополе Запорожской области попали в гостиницу, где базировались российские военные.

Российские захватчики начали массово изымать легкомоторные суда на оккупированной части Запорожской области.

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