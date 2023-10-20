Россияне нанесли авиаудар по Бериславу: один человек погиб
Российские войска нанесли авиационный удар по городу Берислав в Херсонской области утром 20 октября. В результате обстрела погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
"Около часа назад российские военные нанесли авиаудар по городу Берислав. По предварительным данным, один человек погиб", - сообщил Клименко.
В настоящее время подразделения ГСЧС и Национальной полиции обследуют место удара.
Всего за эту ночь оккупанты совершили шесть авиаударов по селам Бериславского района. Российские военные обстреляли Берислав из РСЗО и артиллерии. В результате поврежден частный дом. Спасатели ликвидировали пожар.
Кроме того, в полночь враг начал обстрел Херсона из артиллерии. В результате атаки поврежден частный дом. Пострадавших нет.
Ситуация в Херсонской области
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население с тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
Так, вчера в Херсоне раздались взрывы. После чего стало известно, что русские войска обстреливают город с временно оккупированной территории Херсонской области. Под ударом оказался центр и Корабельный район.
В результате обстрела Херсона пострадали три человека.
Также российские захватчики нанесли удар по селу Станислав Херсонской области. В результате обстрела пострадал один человек.
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