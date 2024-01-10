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Россияне нанесли авиаудары по Купянскому району: погибла женщина, горит школа (фото)

Архивное фото: Россияне нанесли авиаудары по Купянскому району (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 10 января, нанесла авиаудары по Купянскому району в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и ГСЧС Украины.

"Оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по селу Ольховатка Купянского района", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/synegubov.oleg)

Также были повреждены 10 частных домов, магазин. В результате обстрела возник пожар в школе. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий.

Обновленная информация

Спасатели уточнили, что россияне сбросили две авиабомбы на Ольховатку. В результате одного из попаданий частично разрушено здание учебного заведения, в результате чего возник пожар. 

Площадь горения составляла приблизительно 80 квадратных метров. Пожар удалось потушить к 16:20. 

Вторая бомба попала в частный сектор. 

Взрывы в Харькове

Напомним, вечером 9 января в Харькове прогремели мощные взрывы. Власти призвали жителей находиться в укрытиях, а затем сообщили о ракетных обстрелах со стороны оккупантов.

Впоследствии Харьковская ОВА сообщила об ударе по детскому оздоровительному центру. В момент обстрелов в помещениях оздоровительного центра людей не было.

Сегодня Олег Синегубов опубликовал фото последствий ракетных обстрелов Харькова.

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