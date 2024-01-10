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Росіяни завдали авіаударів по Куп'янському району: загинула жінка, палає школа (фото)

Архівне фото: Росіяни завдали авіаударів по Куп'янському району (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 10 січня, завдала авіаударів по Куп'янському району в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та ДСНС України.

"Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп'янського району", - йдеться в заяві.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка. 

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/synegubov.oleg)

Також було пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Унаслідок обстрілу виникла пожежа в школі. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.

Оновлена інформація

Рятувальники уточнили, що росіяни скинули дві авіабомби на Вільхуватку. Унаслідок одного з влучень частково зруйновано будівлю навчального закладу, внаслідок чого виникла пожежа. 

Площа горіння становила приблизно 80 квадратних метрів. Пожежу вдалося загасити до 16:20. 

Друга бомба влучила в приватний сектор. 

Вибухи у Харкові

Нагадаємо, ввечері 9 січня у Харкові пролунали потужні вибухи. Влада закликали жителів перебувати в укриттях, а потім повідомила про ракетний обстріл з боку окупантів.

Згодом Харківська ОВА повідомила про удар по дитячому оздоровчому центру. В момент обстрілу у приміщеннях оздоровчого центру людей не було.

Сьогодні Олег Синєгубов опублікував фото наслідків ракетного обстрілу Харкова.

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