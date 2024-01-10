Росіяни завдали авіаударів по Куп'янському району: загинула жінка, палає школа (фото)

"Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп'янського району", - йдеться в заяві.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/synegubov.oleg)

Також було пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Унаслідок обстрілу виникла пожежа в школі. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.

Оновлена інформація

Рятувальники уточнили, що росіяни скинули дві авіабомби на Вільхуватку. Унаслідок одного з влучень частково зруйновано будівлю навчального закладу, внаслідок чого виникла пожежа.

Площа горіння становила приблизно 80 квадратних метрів. Пожежу вдалося загасити до 16:20.

Друга бомба влучила в приватний сектор.

Вибухи у Харкові

Нагадаємо, ввечері 9 січня у Харкові пролунали потужні вибухи. Влада закликали жителів перебувати в укриттях, а потім повідомила про ракетний обстріл з боку окупантів.

Згодом Харківська ОВА повідомила про удар по дитячому оздоровчому центру. В момент обстрілу у приміщеннях оздоровчого центру людей не було.

Сьогодні Олег Синєгубов опублікував фото наслідків ракетного обстрілу Харкова.